Киев смягчил позицию по поездкам украинцев в Венгрию

Украина отменила рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию после завершения избирательной кампании в стране, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Андрей Сибига. В ведомстве заявили о снижении рисков провокаций и готовности к нормализации отношений.

В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания <...> уже позади, а значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения, — написал Сибига.

Ранее Национальная избирательная комиссия Венгрии объявила, что оппозиционная партия «Тиса» лидирует по итогам подсчета 98,9% бюллетеней. Она набрала 69,35% голосов и получила 138 мест в парламенте, таким образом обеспечив себе конституционное большинство.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах не улучшит отношения между Венгрией и Украиной. По его словам, венгры по-прежнему недовольны прекращением поставок российской нефти из-за Киева.