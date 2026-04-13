13 апреля 2026 в 13:23

«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ

Экс-футболист Пономарев: «Краснодар» сможет удержаться на первом месте в РПЛ

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
«Краснодар» сможет удержаться на первом месте до конца чемпионата России после ничьей с «Зенитом», заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. Он отметил двух лидеров команды Мурада Мусаева — Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Пономарев признался, что ему приятно смотреть за игрой «Краснодара».

Я думаю, «Краснодар» удержится на первой позиции. Они вытянут. «Зенит» больше действует на удачу, мало идей в атаке, в отличие от «Краснодара». Видно, как играют Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Они заводят коллектив. Все движение вперед, они мало играют назад и поперек. На них приятно смотреть, — сказал Пономарев.

Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился со счетом 1:1. Подопечные Мусаева лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 53 очками. На счету «Зенита» на один балл меньше. До конца чемпионата осталось шесть матчей.

Ранее Пономарев заявил, что футболист «Зенита» Педро не должен был получать красную карточку за фол против Эдуарда Сперцяна в матче против «Краснодара». По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание. Матч обслуживал Сергей Карасев.

Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
РПЛ
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

