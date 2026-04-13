«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ

«Краснодар» сможет удержаться на первом месте до конца чемпионата России после ничьей с «Зенитом», заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. Он отметил двух лидеров команды Мурада Мусаева — Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Пономарев признался, что ему приятно смотреть за игрой «Краснодара».

Я думаю, «Краснодар» удержится на первой позиции. Они вытянут. «Зенит» больше действует на удачу, мало идей в атаке, в отличие от «Краснодара». Видно, как играют Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Они заводят коллектив. Все движение вперед, они мало играют назад и поперек. На них приятно смотреть, — сказал Пономарев.

Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился со счетом 1:1. Подопечные Мусаева лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 53 очками. На счету «Зенита» на один балл меньше. До конца чемпионата осталось шесть матчей.

Ранее Пономарев заявил, что футболист «Зенита» Педро не должен был получать красную карточку за фол против Эдуарда Сперцяна в матче против «Краснодара». По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание. Матч обслуживал Сергей Карасев.