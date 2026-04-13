13 апреля 2026 в 13:14

Астроном рассказал, увидят ли жители Подмосковья малый парад планет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Московской области не смогут увидеть малый парад планет, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» научный руководитель обсерватории в Московской области Стас Короткий. По его словам, планеты будут расположены слишком близко к Солнцу.

Из Северного полушария не будет видно [малого парада планет], так как они находятся очень близко к Солнцу. То есть жителям России, в том числе Подмосковья, невозможно будет увидеть малый парад планет 18 апреля, — сказал Короткий.

Астроном объяснил, что в этот день Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в ряд. По его словам, в Южном полушарии рассмотреть астрономическое явление будет также сложно.

Ранее астроном Людмила Кошман рассказала, что первым весенним метеорным потоком станут непредсказуемые Лириды с пиком 22 апреля. В этом году ожидается скорость до 18 метеоров в час.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
