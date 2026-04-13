13 апреля 2026 в 13:10

В Кремле ответили на вопрос об одобрении кредита Украине Венгрией

Песков: позже выяснится, одобрит ли Венгрия выделение Украине €90 млрд

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва с уважением относится к результатам прошедших в Венгрии выборов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает «Интерфакс», таким образом он ответил на вопрос, одобрит ли страна выделение кредита Украине на €90 млрд.

Какие будут действия нового руководства Венгрии? Ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы, — сказал Песков.

Ранее он отмечал, что пасхальное перемирие в зоне СВО рассматривается как гуманитарная инициатива со стороны президента России Владимира Путина. Песков добавил, что несмотря на объявленное прекращение огня, военные сохранили повышенную готовность из-за риска возможных провокаций со стороны ВСУ.

Также представитель Кремля заявлял, что переговоры после выхода российских войск к границам новых регионов будут сложными и продолжительными. Он дал понять, что процесс урегулирования не будет простым даже при достижении военных целей на данном этапе.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

