В Кремле ответили на вопрос об одобрении кредита Украине Венгрией

Москва с уважением относится к результатам прошедших в Венгрии выборов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает «Интерфакс», таким образом он ответил на вопрос, одобрит ли страна выделение кредита Украине на €90 млрд.

Какие будут действия нового руководства Венгрии? Ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы, — сказал Песков.

Ранее он отмечал, что пасхальное перемирие в зоне СВО рассматривается как гуманитарная инициатива со стороны президента России Владимира Путина. Песков добавил, что несмотря на объявленное прекращение огня, военные сохранили повышенную готовность из-за риска возможных провокаций со стороны ВСУ.

Также представитель Кремля заявлял, что переговоры после выхода российских войск к границам новых регионов будут сложными и продолжительными. Он дал понять, что процесс урегулирования не будет простым даже при достижении военных целей на данном этапе.