Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 13:10

Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине

Подписывайтесь на нас в MAX

После выхода армии России к границам новых регионов начнется сложный переговорный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Журналист уточнил, возможен ли устойчивый мир после того, как военные достигнут границ донецкого региона.

В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах, — заключил Песков.

Ранее российский посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что переговоры по Украине продолжатся, когда все три стороны выразят готовность. Помимо этого, он отметил, что Россия остается в переговорном процессе.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у страны есть последний шанс заключить мир с Россией в течение ближайших трех месяцев. По ее словам, после промежуточных выборов в США и рождественских праздников внимание к этому вопросу снизится, и американцы вернутся к нему не раньше середины января.

Власть
СВО
Дмитрий Песков
Павел Зарубин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.