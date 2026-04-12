После выхода армии России к границам новых регионов начнется сложный переговорный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Журналист уточнил, возможен ли устойчивый мир после того, как военные достигнут границ донецкого региона.

В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах, — заключил Песков.

Ранее российский посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что переговоры по Украине продолжатся, когда все три стороны выразят готовность. Помимо этого, он отметил, что Россия остается в переговорном процессе.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у страны есть последний шанс заключить мир с Россией в течение ближайших трех месяцев. По ее словам, после промежуточных выборов в США и рождественских праздников внимание к этому вопросу снизится, и американцы вернутся к нему не раньше середины января.