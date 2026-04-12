Украину предупредили об истекающем дедлайне по соглашению с Россией Мендель: Украине в этом году нужно подписать соглашение с Россией

У Украины в этом году остается последний шанс заключить мирное соглашение с Россией, заявила в соцсети X бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, это нужно сделать в течение трех месяцев.

После этого Соединенные Штаты почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере самое раннее до середины января, — сообщила она.

По словам Мендель, Украина все еще испытывает острый дефицит финансовых ресурсов — даже если удастся получить часть обещанного кредита в $90 млрд. Она добавила, что без соглашения в ближайшие три месяца ситуация ухудшится, что приведет к тяжелым потерям.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине может быть установлен в любой момент, если Зеленский примет необходимые меры. По его словам, Россия неоднократно выражала готовность завершить конфликт, однако многое зависит от позиции противоположной стороны.