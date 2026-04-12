12 апреля 2026 в 10:17

Украину предупредили об истекающем дедлайне по соглашению с Россией

Мендель: Украине в этом году нужно подписать соглашение с Россией

У Украины в этом году остается последний шанс заключить мирное соглашение с Россией, заявила в соцсети X бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, это нужно сделать в течение трех месяцев.

После этого Соединенные Штаты почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере самое раннее до середины января, — сообщила она.

По словам Мендель, Украина все еще испытывает острый дефицит финансовых ресурсов — даже если удастся получить часть обещанного кредита в $90 млрд. Она добавила, что без соглашения в ближайшие три месяца ситуация ухудшится, что приведет к тяжелым потерям.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине может быть установлен в любой момент, если Зеленский примет необходимые меры. По его словам, Россия неоднократно выражала готовность завершить конфликт, однако многое зависит от позиции противоположной стороны.

Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо назвал качество Зеленского, за которое его любит Запад
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в роли продюсера
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
«На орбите перевернули мир»: Володин почтил космический подвиг Гагарина
Россиянам напомнили о весенних штрафах за ловлю рыбы
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

