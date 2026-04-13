«Не было востребовано»: Песков об обращении России к США по иранскому урану

Предложение России принять обогащенный уран из Ирана в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, оно пока не было востребовано.

Это предложение было озвучено президентом [РФ Владимиром] Путиным в контактах и с Соединенными Штатами, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность операции по вывозу обогащенного урана из Ирана. По информации зарубежных СМИ, на данный момент оцениваются риски для американских военных и сложность предстоящей задачи.

Аналитики между тем заявили, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.