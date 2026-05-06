Дерби всея Руси — 3: «Спартак» против ЦСКА. Кто фаворит, интриги, расклады

Кирилл Глебов (ЦСКА) и Даниил Денисов («Спартак») Кирилл Глебов (ЦСКА) и Даниил Денисов («Спартак») Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
6 мая в третий раз в сезоне состоится главное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Клубы встретятся в финале Пути регионов Кубка России. У кого больше шансов на победу, как будет выглядеть ЦСКА после увольнения Фабио Челестини, история противостояний команд — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и ЦСКА проводят текущий сезон

Неважно проведя первую часть чемпионата, весной «Спартак» преобразился и продолжает борьбу за бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). За два тура до конца турнира у коллектива Хуана Карлоса Карседо 48 очков, а у идущего третьим «Локомотива» — 50. Тяжелые заключительные матчи у железнодорожников (против «Балтики» и ЦСКА) вселяют долю оптимизма в болельщиков красно-белых. Единственный сокрушительный провал весной случился в кубковой игре с «Динамо» — 2:5. В ответном матче «Спартак» выиграл со счетом 1:0, но опустился в Путь регионов, где по пенальти прошел «Зенит».

У ЦСКА все наоборот. Первую часть сезона команда завершила в группе лидеров. Зимой в клуб пришли бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, защитник «Спортинга» Матеус Рейс и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Последнего обменяли на лидера обороны Игоря Дивеева.

После зимней паузы большинство специалистов полагали, что усиливший состав ЦСКА будет бороться за чемпионство. Однако не задалось с первой игры: армейцы уступили «Ахмату» в Грозном со счетом 0:1. В последних пяти матчах ЦСКА забил три мяча и набрал всего три очка. Весной армейцы одержали всего две победы в РПЛ: над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Акроном» (2:1). В середине марта ЦСКА с разгромным счетом 0:4 уступил «Краснодару» и опустился в Путь регионов Кубка России.

Эдуард Сперцян («Краснодар»), Кевин Ленини («Краснодар») и Иван Обляков (ЦСКА) Эдуард Сперцян («Краснодар»), Кевин Ленини («Краснодар») и Иван Обляков (ЦСКА) Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

2 мая армейцы проиграли дома «Зениту» со счетом 1:3. Один из голов в ворота бывшей команды забил Дивеев. Зимой ЦСКА шел в группе лидеров, а сейчас отстает от «Краснодара» на 18 очков. Более того, никто из новичков не смог проявить себя и закрепиться в основном составе.

За два дня до самого важного матча сезона ЦСКА расстался с главным тренером Фабио Челестини. Готовить команду будет Дмитрий Игдисамов, который раньше возглавлял молодежку.

Кто является фаворитом кубкового матча «Спартак» — ЦСКА

После смены тренера у ЦСКА есть хорошие шансы против «Спартака», заявил NEWS.ru экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. По его словам, Игдисамову нужно правильно расставить игроков.

«Если бы остался Челестини, то команда была бы обречена. С ним разучились играть в футбол. С приходом нового тренера, как говорится, метла по-новому метет. Игдисамов просто расставит игроков, он многих знает, того же Матвея Кисляка. Они его воспитанники. Скажет ребятам играть в настоящий, правильный футбол», — отметил Пономарев.

Такой же точки зрения придерживается экс-игрок сборной России Максим Деменко. Он подчеркнул, что в предстоящей игре шансы столичных коллективов равны.

«В какой-то момент все начали хвалить „Спартак“, но мы видели игру в чемпионате России против „Крыльев Советов“, где красно-белые не сумели победить. ЦСКА неплохо начал против „Зенита“, но во втором тайме был полностью переигран. Это кубковый матч. Может быть все что угодно. Шансы — 50 на 50. Думаю, смена тренера в ЦСКА сыграет в плюс перед матчем со „Спартаком“. Новый тренер встряхнет ребят», — заявил Деменко.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин высказал мнение, что руководство специально уволило тренера перед кубковым матчем со «Спартаком», чтобы взбодрить футболистов. Ветеран отметил, что в таких случаях налаживается микроклимат в команде.

«Это не просто так было сделано перед кубковым матчем со „Спартаком“. Игроки, которые не попадали в сферу интересов Челестини, могут проявить себя. Это касается как молодежи, так и опытных футболистов. Например, куда пропал Матеус Алвес? Когда увольняют тренера, происходит эмоциональный всплеск», — сказал Масалитин.

Поединок между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая в 20:00 на домашнем стадионе красно-белых «ЛУКОЙЛ Арена».

История противостояния «Спартака» и ЦСКА

Предстоящий матч станет 202-м в истории противостояния московских клубов. Красно-белые одержали победы в 86 поединках, 75 остались за красно-синими, в 40 встречах была зафиксирована ничья. В истории чемпионатов России чуть успешнее были армейцы, которые выиграли 34 матча, тогда как красно-белые взяли верх в 29 встречах, 17 поединков завершились миром.

В текущем сезоне команды встречались дважды и обменялись победами в родных стенах. В октябре ЦСКА выиграл со счетом 3:2, а в ноябре — «Спартак» (1:0).

Виктор Байбаков
