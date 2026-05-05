Экс-футболист сборной России дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Смена главного тренера ЦСКА пойдет команде на пользу перед встречей финала Пути регионов Кубка России против «Спартака», считает экс-игрок сборной России Максим Деменко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в предстоящей игре шансы столичных коллективов равны.
В какой-то момент все начали хвалить «Спартак», но мы видели игру в чемпионате России против «Крыльев Советов», где красно-белые не сумели победить. ЦСКА неплохо начал против «Зенита», но во втором тайме был полностью переигран. Это кубковый матч. Может быть все что угодно. Шансы — 50 на 50. Думаю, смена тренера в ЦСКА сыграет в плюс перед матчем со «Спартаком». Новый тренер встряхнет ребят, — заявил Деменко.
Встреча состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. Победитель матча сразится в суперфинале против победителя пары «Краснодар» — «Динамо» (первый матч — 0:0).
Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что после смены тренера у ЦСКА есть хорошие шансы против «Спартака». По его словам, Дмитрий Игдисамов просто правильно расставит игроков.