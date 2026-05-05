День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 14:49

Экс-футболист сборной России дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Деменко заявил, что смена тренера пойдет на пользу ЦСКА перед «Спартаком»

Игроки команд «Спартак» и ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ в Москве, 2025 год Игроки команд «Спартак» и ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ в Москве, 2025 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Смена главного тренера ЦСКА пойдет команде на пользу перед встречей финала Пути регионов Кубка России против «Спартака», считает экс-игрок сборной России Максим Деменко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в предстоящей игре шансы столичных коллективов равны.

В какой-то момент все начали хвалить «Спартак», но мы видели игру в чемпионате России против «Крыльев Советов», где красно-белые не сумели победить. ЦСКА неплохо начал против «Зенита», но во втором тайме был полностью переигран. Это кубковый матч. Может быть все что угодно. Шансы — 50 на 50. Думаю, смена тренера в ЦСКА сыграет в плюс перед матчем со «Спартаком». Новый тренер встряхнет ребят, — заявил Деменко.

Встреча состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. Победитель матча сразится в суперфинале против победителя пары «Краснодар» — «Динамо» (первый матч — 0:0).

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что после смены тренера у ЦСКА есть хорошие шансы против «Спартака». По его словам, Дмитрий Игдисамов просто правильно расставит игроков.

Спорт
Футбол
Спартак
ЦСКА
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.