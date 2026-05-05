Игроки команд «Спартак» и ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ в Москве, 2025 год

Экс-футболист сборной России дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА Деменко заявил, что смена тренера пойдет на пользу ЦСКА перед «Спартаком»

Смена главного тренера ЦСКА пойдет команде на пользу перед встречей финала Пути регионов Кубка России против «Спартака», считает экс-игрок сборной России Максим Деменко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в предстоящей игре шансы столичных коллективов равны.

В какой-то момент все начали хвалить «Спартак», но мы видели игру в чемпионате России против «Крыльев Советов», где красно-белые не сумели победить. ЦСКА неплохо начал против «Зенита», но во втором тайме был полностью переигран. Это кубковый матч. Может быть все что угодно. Шансы — 50 на 50. Думаю, смена тренера в ЦСКА сыграет в плюс перед матчем со «Спартаком». Новый тренер встряхнет ребят, — заявил Деменко.

Встреча состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. Победитель матча сразится в суперфинале против победителя пары «Краснодар» — «Динамо» (первый матч — 0:0).

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что после смены тренера у ЦСКА есть хорошие шансы против «Спартака». По его словам, Дмитрий Игдисамов просто правильно расставит игроков.