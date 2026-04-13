13 апреля 2026 в 13:07

Песков указал на готовность Москвы помочь решить ближневосточный конфликт

Песков: Россия готова способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия готова способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в пакистанской столице по вине американской стороны. По его словам, когда до заключения соглашения оставалось совсем немного, иранские переговорщики столкнулись с противостоянием со стороны США.

До этого стало известно, что на переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Источник обрисовал принципиальные красные линии Вашингтона, в которые входят, в том числе, требования к Тегерану полностью свернуть обогащение урана.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

