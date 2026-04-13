Песков указал на готовность Москвы помочь решить ближневосточный конфликт

Россия готова способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в пакистанской столице по вине американской стороны. По его словам, когда до заключения соглашения оставалось совсем немного, иранские переговорщики столкнулись с противостоянием со стороны США.

До этого стало известно, что на переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Источник обрисовал принципиальные красные линии Вашингтона, в которые входят, в том числе, требования к Тегерану полностью свернуть обогащение урана.