13 апреля 2026 в 11:07

Циклон оставил россиян буквально без крыши над головой

Циклон повредил кровли восьми многоквартирных домов в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повреждения кровель зафиксированы у восьми многоквартирных домов в планировочном районе Новое Дальнее в Южно-Сахалинске после прохождения циклона, сообщили в городской администрации. Восстановление крыш организовано на всех пострадавших объектах.

Управляющие компании приступили к восстановлению кровель многоквартирных домов планировочного района Новое Дальнее, которые были повреждены сильным ветром во время циклона. Специалисты привлечены к работам на восьми объектах, — сообщили в администрации.

Под управлением компании «СНВ» находятся пять кровельных конструкций. Две из них уже полностью восстановлены, а еще три находятся на стадии ремонтных работ. Управляющая компания «Триумф» проводит подготовительные мероприятия для восстановления трех других домов. При необходимости УК будет предоставлена дополнительная поддержка.

Ранее один человек погиб в результате обрушения кровли производственного цеха в Тульской области. Еще один сотрудник оставался под завалами на территории предприятия, расположенного на улице Заводской. По предварительной версии, причиной обрушения стали скопления снега и льда на конструкции крыши.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Энергетик ответил, какие цели преследуют США блокировкой Ормузского пролива
Политолог назвал последствия блокады Ирана со стороны США
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
