Циклон оставил россиян буквально без крыши над головой

Управляющие компании приступили к восстановлению кровель многоквартирных домов планировочного района Новое Дальнее, которые были повреждены сильным ветром во время циклона. Специалисты привлечены к работам на восьми объектах, — сообщили в администрации.

Под управлением компании «СНВ» находятся пять кровельных конструкций. Две из них уже полностью восстановлены, а еще три находятся на стадии ремонтных работ. Управляющая компания «Триумф» проводит подготовительные мероприятия для восстановления трех других домов. При необходимости УК будет предоставлена дополнительная поддержка.

