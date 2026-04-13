Жители Хакасии выбрали Сталина для Парка Победы

Губернатор Коновалов: 78% жителей Хакасии поддержали установку памятника Сталину

Подавляющее большинство жителей Хакасии, принявших участие в общественных обсуждениях, одобрили идею установки памятника Иосифу Сталину в Парке Победы Абакана, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. По его данным, инициативу поддержали 78,52% от общего числа проголосовавших.

Большинство жителей, принявших участие в общественных обсуждениях, поддержали инициативу, с которой в год 80-летия Великой Победы выступили члены всероссийской организации «Дети войны». За установку монумента высказалось 78,52 % проголосовавших, — сказано в сообщении.

Губернатор уточнил, что итоги народного голосования подвела Общественная палата Хакасии. Он поблагодарил жителей за проявленную активность и подчеркнул, что правительство региона в своей работе всегда опирается на глас народа и мнение большинства.

Голосование проходило в период с 6 по 10 апреля. В нем приняли участие порядка 13,6 тыс. жителей республики, из которых около 10,7 тыс. высказались за установку монумента, а чуть более 2,9 тыс. ответили отрицательно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге общественные активисты предложили переименовать одну из городских улиц в честь Иосифа Сталина и установить там памятник. Рассматривались альтернативные локации на улице Мира — напротив спорткомплекса УрФУ или ближе к перекрестку с улицей Блюхера. Инициатива возникла после неудачной попытки поставить монумент на Уралмаше в прошлом году.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

