13 апреля 2026 в 11:55

Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников

Онколог Румянцев: увеличение живота может сигнализировать о раке яичников

Постепенное увеличение живота, дискомфорт в этой области и незначительные расстройства пищеварения могут сигнализировать о раке яичников, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» онколог Алексей Румянцев. Он отметил, что это заболевание можно ошибочно принять за общее недомогание.

В отличие от рака эндометрия, где явным сигналом являются кровянистые выделения, при раке яичников симптомы размыты: легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота. Мы часто списываем это на общее недомогание. К тому моменту, когда симптомы становятся очевидными, процесс обычно уже запущенный, — подчеркнул Румянцев.

По словам врача, рак яичников поздно распознают из-за неспецифических симптомов и отсутствия эффективных программ скрининга. Заболевание ежегодно диагностируют примерно у 15 тыс. россиянок. Их средний возраст составляет около 60 лет, уточнил специалист.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что родители могут передавать детям специфические генетические мутации, которые повышают риск развития онкологических болезней. По словам врача, в частности, по наследству может перейти рак груди, желудка, кишечника, эндометрия.

