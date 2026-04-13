Врач назвала опасное заболевание, маскирующееся под деменцию

Туберкулезный менингит можно ошибочно принять за деменцию из-за схожих симптомов, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач Мария Штань. По ее словам, в обоих случаях у человека могут наблюдаться проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также раздражительность.

Туберкулезный менингит может скрываться под маской деменции, но в дальнейшем нарастает неврологическая симптоматика с высокой температурой. Клиническая картина представлена нарушением концентрации внимания, снижением памяти на текущие и прошлые события, резким упадком сил, вялостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью. Даже в период выздоровления у пациентов может сохраняться нестойкий амнестический синдром — расстройство памяти, а также общая астения и эмоциональная неустойчивость, — предупредила Штань.

Она отметила, что по мере прогрессирования туберкулезного менингита у человека нарастает спутанность сознания. В дальнейшем не исключены глубокое угнетенное состояние и даже кома. Врач добавила, что при отсутствии лечения болезнь может привести к летальному исходу.

Ранее Штань заявила, что перенесенная инфекция туберкулеза может вызвать когнитивные и пограничные психические нарушения. Врач отметила, что после этого заболевания могут появиться астения или аффективные расстройства.