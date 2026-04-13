13 апреля 2026 в 10:58

Врач назвала опасное заболевание, маскирующееся под деменцию

Врач Штань: туберкулезный менингит можно ошибочно принять за деменцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туберкулезный менингит можно ошибочно принять за деменцию из-за схожих симптомов, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач Мария Штань. По ее словам, в обоих случаях у человека могут наблюдаться проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также раздражительность.

Туберкулезный менингит может скрываться под маской деменции, но в дальнейшем нарастает неврологическая симптоматика с высокой температурой. Клиническая картина представлена нарушением концентрации внимания, снижением памяти на текущие и прошлые события, резким упадком сил, вялостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью. Даже в период выздоровления у пациентов может сохраняться нестойкий амнестический синдром — расстройство памяти, а также общая астения и эмоциональная неустойчивость, — предупредила Штань.

Она отметила, что по мере прогрессирования туберкулезного менингита у человека нарастает спутанность сознания. В дальнейшем не исключены глубокое угнетенное состояние и даже кома. Врач добавила, что при отсутствии лечения болезнь может привести к летальному исходу.

Ранее Штань заявила, что перенесенная инфекция туберкулеза может вызвать когнитивные и пограничные психические нарушения. Врач отметила, что после этого заболевания могут появиться астения или аффективные расстройства.

Здоровье
заболевания
врачи
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО России раскрыли, сколько раз Украина нарушила пасхальное перемирие
Психиатр объяснил, зачем Трамп опубликовал картинку в образе святого
Стало известно, пришла ли Лерчек на оглашение приговора бывшему мужу
Подросток поджигал объекты на железной дороге
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

