Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО

В Татарстане лишили гражданства России семью езидов, организовавших преступную схему с хищением выплат участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, после отбытия наказания их депортируют в Армению.

В сообщении говорится, что глава семейства и его сыновья орудовали в одном из районов республики. Получив гражданство РФ, они отлавливали бездомных, заставляли работать на своих фермах, а затем насильно отправляли на СВО, предварительно женив на своих родственницах. Одного из бездомных женили на пожилой мачехе семейства и отправили в зону боевых действий. Получив доступ к его онлайн-банку, злоумышленники похитили зарплату бойца, а после его гибели — крупное пособие.

За год семья нашла около полутора десятков человек и большинство из них отправила на СВО. Часть из них погибли, несколько человек пропали без вести. Общий доход от преступной схемы составил порядка 35 млн рублей. По информации источника, прикрывал преступников местный чиновник, оформлявший документы задним числом. Все участники схемы задержаны, чиновнику вменяют превышение полномочий и получение взятки.

