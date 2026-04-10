Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 20:16

Семью лишили гражданства России за наживу на гибели бойцов СВО

Mash: в Татарстане семья лишилась гражданства из-за обмана участников СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Татарстане лишили гражданства России семью езидов, организовавших преступную схему с хищением выплат участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, после отбытия наказания их депортируют в Армению.

В сообщении говорится, что глава семейства и его сыновья орудовали в одном из районов республики. Получив гражданство РФ, они отлавливали бездомных, заставляли работать на своих фермах, а затем насильно отправляли на СВО, предварительно женив на своих родственницах. Одного из бездомных женили на пожилой мачехе семейства и отправили в зону боевых действий. Получив доступ к его онлайн-банку, злоумышленники похитили зарплату бойца, а после его гибели — крупное пособие.

За год семья нашла около полутора десятков человек и большинство из них отправила на СВО. Часть из них погибли, несколько человек пропали без вести. Общий доход от преступной схемы составил порядка 35 млн рублей. По информации источника, прикрывал преступников местный чиновник, оформлявший документы задним числом. Все участники схемы задержаны, чиновнику вменяют превышение полномочий и получение взятки.

Ранее сообщалось, что мошенники маскируются под знакомых, чтобы обманом заполучить личные данные пользователей. Они просят записать голосовое сообщение в поддержку участников СВО, отправляя ссылки для ввода данных.

Регионы
Татарстан
схемы
хищения
бойцы
СВО
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.