Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО

Мошенники начали рассылать жертвам сообщения от имени знакомых с просьбой перейти по ссылке и ввести личные данные, заявили в пресс-службе УБК МВД России. Афера обычно замаскирована под безобидное действие, например, запись голосового сообщения в поддержку героев СВО.

Чтобы это сделать, жертву просят нажать на ссылку и ввести данные в регистрационную форму. В МВД объяснили, что подобные обращения рассчитаны на доверие и эмоциональную реакцию пользователей. Правоохранители посоветовали проверять любые подобные сообщения и избегать перехода по подозрительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками отделов кадров с их прежних мест работы. Они пугают пенсионеров отменой выплат и настойчиво требуют срочного визита в Пенсионный фонд.