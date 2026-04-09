09 апреля 2026 в 10:57

Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО

МВД России: мошенники предлагают записывать голосовые сообщения для бойцов СВО

Мошенники начали рассылать жертвам сообщения от имени знакомых с просьбой перейти по ссылке и ввести личные данные, заявили в пресс-службе УБК МВД России. Афера обычно замаскирована под безобидное действие, например, запись голосового сообщения в поддержку героев СВО.

Один из новых предлогов — от имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО, — отметили в ведомстве.

Чтобы это сделать, жертву просят нажать на ссылку и ввести данные в регистрационную форму. В МВД объяснили, что подобные обращения рассчитаны на доверие и эмоциональную реакцию пользователей. Правоохранители посоветовали проверять любые подобные сообщения и избегать перехода по подозрительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками отделов кадров с их прежних мест работы. Они пугают пенсионеров отменой выплат и настойчиво требуют срочного визита в Пенсионный фонд.

Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
