Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок

Компания «Марка Рус» объявила о закрытии магазинов турецких брендов одежды в России, сообщает «Коммерсант». Под сокращение попадают марки Oxxo, Club, NetWork и Mudo.

По данным издания, оставшиеся 20 торговых точек прекратят работу до конца 2026 года. Ранее, в прошлом году, компания уже закрыла 10 магазинов. При этом «Марка Рус» продолжит управлять продажами испанского бренда Mango — через маркетплейсы.

Турецкие марки активно выходили на российский рынок в 2022 году на фоне ухода западных ритейлеров. Однако, по мнению издания, бренды переоценили интерес россиян к малоизвестной одежде и практически не вкладывались в рекламу, что в итоге привело к низкому спросу.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что сразу несколько игроков заявили о прекращении или приостановке работы на российском рынке одежды и обуви в 2026 году. По ее словам, среди них как иностранные марки, так и российские бренды с финансовыми трудностями.