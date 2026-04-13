Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:59

Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок

«Коммерсант»: в России закроются магазины Oxxo, Club, NetWork и Mudo

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания «Марка Рус» объявила о закрытии магазинов турецких брендов одежды в России, сообщает «Коммерсант». Под сокращение попадают марки Oxxo, Club, NetWork и Mudo.

По данным издания, оставшиеся 20 торговых точек прекратят работу до конца 2026 года. Ранее, в прошлом году, компания уже закрыла 10 магазинов. При этом «Марка Рус» продолжит управлять продажами испанского бренда Mango — через маркетплейсы.

Турецкие марки активно выходили на российский рынок в 2022 году на фоне ухода западных ритейлеров. Однако, по мнению издания, бренды переоценили интерес россиян к малоизвестной одежде и практически не вкладывались в рекламу, что в итоге привело к низкому спросу.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что сразу несколько игроков заявили о прекращении или приостановке работы на российском рынке одежды и обуви в 2026 году. По ее словам, среди них как иностранные марки, так и российские бренды с финансовыми трудностями.

Турция
Россия
бренды
одежда
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.