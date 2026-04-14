14 апреля 2026 в 17:20

Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг включил в перечь террористов украинского актера Алдошина

Фото: Социальные сети
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинского актера и снайпера ВСУ Павла Алдошина, следует из данных на сайте ведомства. Попадание в этот список налагает серьезные ограничения: в частности, ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете и проводить публичные мероприятия.

Перечень террористов и экстремистов: <...> Алдошин Павел Анатольевич 02.10.1987 года рождения, село Семихатки Генического района Херсонской области Украины, — указано на сайте.

Ранее сообщалось, что украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне специальной военной операции, участвуя в боях в составе ВСУ. Он также участвовал в эпизодах других украинских телепроектов.

До этого стало известно, что бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне СВО. Отмечается, ему было 45 лет.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
