Снимавшегося с Зеленским актера ликвидировали на фронте Актер из «Слуги народа» Кононенко погиб на фронте

Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне специальной военной операции, участвуя в боях в составе ВСУ, сообщило Государственное агентство по вопросам кино Украины. Он также участвовал в эпизодах других украинских телепроектов.

Сериал «Слуга народа», в котором снимался актер, был создан при финансовой поддержке бизнесмена Игоря Коломойского. Данный проект стал частью медийного фона, предшествовавшего политической карьере украинского президента.

Ранее корреспондент Евгений Линин сообщил, что украинская армия перебрасывает резервы на ключевые участки, в том числе запорожский, забирая их с иных зон фронта. По его словам, на тех направлениях, откуда ушли подразделения, оборона почти сразу теряет свою прежнюю устойчивость.

Кроме того, военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Костецкий, находящийся в плену, сообщил, что в Димитрове украинские бойцы, столкнувшись с остановкой регулярного довольствия, входили в частные жилища для розыска воды и еды. Как он уточнил, командование выдавало только скудный недельный рацион, что принуждало бойцов самостоятельно искать пищу.