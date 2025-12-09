ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:43

Снимавшегося с Зеленским актера ликвидировали на фронте

Актер из «Слуги народа» Кононенко погиб на фронте

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне специальной военной операции, участвуя в боях в составе ВСУ, сообщило Государственное агентство по вопросам кино Украины. Он также участвовал в эпизодах других украинских телепроектов.

Сериал «Слуга народа», в котором снимался актер, был создан при финансовой поддержке бизнесмена Игоря Коломойского. Данный проект стал частью медийного фона, предшествовавшего политической карьере украинского президента.

Ранее корреспондент Евгений Линин сообщил, что украинская армия перебрасывает резервы на ключевые участки, в том числе запорожский, забирая их с иных зон фронта. По его словам, на тех направлениях, откуда ушли подразделения, оборона почти сразу теряет свою прежнюю устойчивость.

Кроме того, военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Костецкий, находящийся в плену, сообщил, что в Димитрове украинские бойцы, столкнувшись с остановкой регулярного довольствия, входили в частные жилища для розыска воды и еды. Как он уточнил, командование выдавало только скудный недельный рацион, что принуждало бойцов самостоятельно искать пищу.

Владимир Зеленский
Слуга народа
Украина
актеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
В Ozon высказались о скандале с продажей алкогольных конфет школьникам
Трамп «поднял» российские фондовые индексы вверх
Английского футболиста задержали за драку в баре
Попавшие под санкции бизнесмены из России подали иски против ЕС на €53 млрд
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.