24 марта 2026 в 13:17

Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям

Глава Дубны Тихомиров предупредил жителей Подмосковья о беспилотной опасности

Жителям Подмосковья следует быть готовыми к беспилотной опасности, заявил в своем Telegram-канале глава городского округа Дубна Московской области Максим Тихомиров. Он попросил их соблюдать меры предосторожности: отойти от окон и по возможности не выходить на улицу.

В настоящий момент отражается атака беспилотников, летящих в сторону Дубны. Возможна работа ПВО, прошу вас сохранять спокойствие, не приближаться к окнам, без необходимости не выходить на улицу, — сказано в сообщении.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работает в режиме ограничений воздушного пространства уже более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов, отражение атаки продолжается.

