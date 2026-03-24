Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля

Танкер с иракской нефтью впервые с 28 февраля пересек Ормузский пролив, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Судно Omega Trader принадлежит японской компании Mitsui OSK Lines Ltd.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет разблокирован сразу после того, как Вашингтон и Тегеран достигнут согласия в текущих контактах. На вопрос о сроках восстановления судоходства он ответил: «Немедленно».

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщили, что танкер, находившийся на якоре в 23 милях к востоку от Фуджейры, получил незначительные повреждения после попадания неизвестного снаряда. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.