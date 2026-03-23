Трамп обозначил срок открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив будет разблокирован сразу после того, как Вашингтон и Тегеран достигнут согласия в текущих контактах, сообщил президент США Дональд Трамп. На вопрос о сроках восстановления судоходства он ответил: «Немедленно».

Он будет открыт очень скоро, если это сработает, — констатировал Трамп.

Ранее глава Белого дома сообщил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт. По его словам, американские переговоры с Ираном «прошли идеально».

Также журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business сообщила, что Трамп анонсировал заключение сделки с Ираном в течение пяти дней. По ее словам, мирное соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

До этого Трамп заявил, что в случае окончательного соглашения с Ираном США вернут себе весь обогащенный уран. Этот шаг станет ключевым элементом для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.