23 марта 2026 в 17:50

Трамп обозначил срок открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив
Ормузский пролив будет разблокирован сразу после того, как Вашингтон и Тегеран достигнут согласия в текущих контактах, сообщил президент США Дональд Трамп. На вопрос о сроках восстановления судоходства он ответил: «Немедленно».

Он будет открыт очень скоро, если это сработает, — констатировал Трамп.

Ранее глава Белого дома сообщил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт. По его словам, американские переговоры с Ираном «прошли идеально».

Также журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business сообщила, что Трамп анонсировал заключение сделки с Ираном в течение пяти дней. По ее словам, мирное соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

До этого Трамп заявил, что в случае окончательного соглашения с Ираном США вернут себе весь обогащенный уран. Этот шаг станет ключевым элементом для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
