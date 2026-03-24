Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену В Крыму агента СБУ приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Житель Джанкойского района Крыма, сотрудничавший со Службой безопасности Украины, приговорен к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным ведомства, мужчина вступил в переписку в соцсети с представителем СБУ и по его заданию собирал и передавал сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

24 марта 2026 года с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что, находясь в Советском районе, подсудимый собрал информацию о передвижении колонны военной техники. Суд также назначил ему дополнительное ограничение свободы на один год и шесть месяцев после отбытия основного наказания.

Ранее Окружной военный суд приговорил 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова к 9,5 года лишения свободы. Он признан виновным в переводе 2,8 тыс. рублей на счет «Артподготовки» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).