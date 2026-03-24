24 марта 2026 в 13:12

Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену

В Крыму агента СБУ приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Джанкойского района Крыма, сотрудничавший со Службой безопасности Украины, приговорен к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным ведомства, мужчина вступил в переписку в соцсети с представителем СБУ и по его заданию собирал и передавал сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

24 марта 2026 года с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что, находясь в Советском районе, подсудимый собрал информацию о передвижении колонны военной техники. Суд также назначил ему дополнительное ограничение свободы на один год и шесть месяцев после отбытия основного наказания.

Ранее Окружной военный суд приговорил 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова к 9,5 года лишения свободы. Он признан виновным в переводе 2,8 тыс. рублей на счет «Артподготовки» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Крым
госизмены
СБУ
суды
приговоры
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

