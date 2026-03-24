Скандал с похищением 140 тонн топлива в Минобороны обернулся новым делом Против главы котельной центрального ЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело

Военный следственный комитет начал расследование дела о похищении 140 тонн топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на ГВСУ СК РФ. Фигурантом выступил начальник котельной центрального ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Антон Панов.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника котельной жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Антона Панова, обвиняемого в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), — уточнили в органах.

Ранее бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

До этого в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц», судебные приставы приступили к принудительному взысканию более 4 млрд рублей. Соответствующие исполнительные производства были открыты на основании материалов, поступивших из Мосгорсуда.