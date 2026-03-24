Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 13:48

Скандал с похищением 140 тонн топлива в Минобороны обернулся новым делом

Против главы котельной центрального ЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военный следственный комитет начал расследование дела о похищении 140 тонн топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на ГВСУ СК РФ. Фигурантом выступил начальник котельной центрального ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Антон Панов.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника котельной жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Антона Панова, обвиняемого в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), — уточнили в органах.

Ранее бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

До этого в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц», судебные приставы приступили к принудительному взысканию более 4 млрд рублей. Соответствующие исполнительные производства были открыты на основании материалов, поступивших из Мосгорсуда.

Минобороны
дела
ЖКУ
хищения
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.