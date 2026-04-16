Фигуранта по скандальному делу об убийстве в Москве задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали одного из кураторов в рамках расследования дела об убийстве женщины и разбойного нападения на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба СК РФ. Там отметили, что речь идет о 19-летнем подозреваемом.

Установлен и задержан один из кураторов курьеров, задействованных в процессе совершения преступления, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый по заданию организаторов мог подыскивать курьеров и координировать их действия. В СК сообщили, что речь идет о передаче похищенного имущества.

Ранее тела двух мужчин нашли в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы. На лицах и шеях трупов были колото-резаные раны. По предварительным данным, погибшие — 39-летний Максим П. и 40-летний Денис Т.

Также чемодан с телом мужчины обнаружили на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике. Женщина, гулявшая по парку, нашла синий чемодан в овраге. Уточняется, что на теле погибшего были колото-резаные раны. Смерть мужчины могла наступить за пять или семь дней до обнаружения.