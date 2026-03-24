В Минздраве опровергли главные мифы о туберкулезе Минздрав Кузбасса: туберкулезом могут заболеть люди из всех социальных слоев

Вопреки некоторым мнениям, туберкулезом могут заболеть люди из всех социальных слоев — болезнь поражает вне зависимости от положения в обществе, пишет VSE42.RU со ссылкой на Минздрав Кузбасса. Там добавили, что на самом деле этой инфекции можно противостоять с помощью ранней диагностики и укрепления иммунитета.

Скепсис в отношении профилактических мер совершенно не имеет оснований. Крепкий иммунитет становится по-настоящему надежной защитой, а ранняя диагностика существенно повышает шансы на полное выздоровление. Проба Манту и Диаскинтест, в свою очередь, действительно помогают обнаружить заболевание на начальной стадии и своевременно начать лечение.

Ранее пульмонолог Ольга Цагараева заявила, что люди нередко принимают туберкулез за ОРВИ, бронхит, вегетососудистую дистонию или астению. Она отметила, что затяжной кашель и повышение температуры часто игнорируют или списывают на простуду.