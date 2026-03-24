Реабилитолог предупредил о рисках неправильного массажа

Реабилитолог Горохов: неправильный массаж может спровоцировать рак или инфаркт

Неправильная техника массажа может привести к развитию рака или инфаркта, рассказал KP.RU московский врач-реабилитолог, массажист Александр Горохов. Он объяснил, что воздействие может привести к распространению раковых клеток.

Массаж в таком случае по сути подпитывает раковые клетки за счет увеличения притока крови. Опухоль начинает бурно расти. Массажист с медицинским образованием поймет: если после первых двух-трех сеансов наступает не улучшение, а ухудшение, что-то не так, — рассказал Горохов.

Врач отметил, что случайное перекрытие артерий во время массажа может привести к кислородному голоданию. По его словам, последствия в виде головокружения или повышения давления могут проявиться уже после массажа.

