Реабилитолог предупредил о рисках неправильного массажа

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:52

Реабилитолог Горохов: неправильный массаж может спровоцировать рак или инфаркт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неправильная техника массажа может привести к развитию рака или инфаркта, рассказал KP.RU московский врач-реабилитолог, массажист Александр Горохов. Он объяснил, что воздействие может привести к распространению раковых клеток.

Массаж в таком случае по сути подпитывает раковые клетки за счет увеличения притока крови. Опухоль начинает бурно расти. Массажист с медицинским образованием поймет: если после первых двух-трех сеансов наступает не улучшение, а ухудшение, что-то не так, — рассказал Горохов.

Врач отметил, что случайное перекрытие артерий во время массажа может привести к кислородному голоданию. По его словам, последствия в виде головокружения или повышения давления могут проявиться уже после массажа.

Ранее онколог Басир Бамматов рассказал, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний, помогает снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез. По его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе способствует возникновению опасных факторов, повышающих риск развития этих болезней.

массажи
риски
врачи
заболевания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.