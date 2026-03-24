Что известно о паузе в ударах США по иранской энергетике NYT: пауза в ударах США по иранской энергетике не означает прекращения атак

Решение США приостановить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана не означает отказа от дальнейших атак, передает New York Times со ссылкой на источники. По их словам, американский президент Дональд Трамп и Тель-Авив продолжают рассматривать более агрессивные варианты развития операции.

Для Трампа перспектива переговоров — это возможность выиграть время, чтобы попытаться вновь открыть Ормузский пролив и выбраться из ловушки, которую сам же и создал. В субботу, 21 марта, вечером Трамп заявил, что, если Иран не откроет пролив в течение 48 часов, США «уничтожат» иранские электростанции, — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».

До этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой «черный список» американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.