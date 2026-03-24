24 марта 2026 в 12:48

Постпред РФ в Вене обвинил США в «мощнейшем ударе» по ДНЯО

Дипломат Ульянов: США сами разрушают режим нераспространения ядерного оружия

Соединенные Штаты, которые наряду с СССР стояли у истоков создания режима нераспространения ядерного оружия, сейчас предпринимают шаги, ведущие к его разрушению, заявил на брифинге постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что речь идет, в частности, об агрессивных действиях Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана, передает ТАСС.

Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне [в Иране] — это мощнейший удар по Договору о нераспространении [ядерного оружия], по режиму нераспространения ядерного оружия. Ну, ладно, Израиль уклонился от участия в ДНЯО, а американцы-то наряду с Советским Союзом были отцом-основателем этого режима и сами же делают все для его разрушения, — сказал Ульянов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что власти США не дали внятных разъяснений касательно указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Министр иностранных дел также отмечал, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу. Он подчеркивал, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.

