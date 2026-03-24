С 16-летней девочки потребовали 100-миллионный долг погибшего на СВО отца

В Подмосковье с 16-летней девочки взыскали 11,5 млн рублей из-за долга отца

В Подмосковье 16-летнюю девочку пытаются заставить выплатить почти 100 млн рублей долга за погибшего на СВО отца, пишет Telegram-канал Baza. По информации источника, суд первой инстанции сократил сумму до 11,5 млн и постановил продать единственное жилье подростка с торгов.

Шесть лет назад отец девочки Александр взял в долг 3 млн рублей на развитие бизнеса. В офисе кредитора он подписал три договора: займа, ипотеки и об отступном матери владельца компании. По документам единственная квартира заемщика отошла пожилой женщине.

Мужчина платил проценты, но в 2023 году бизнес прогорел, и он перестал выполнять обязательства. Кредиторы подали иск. Через год мужчина ушел на СВО, и разбирательство приостановили. В апреле 2025 года он погиб, а через полгода дочь вступила в наследство, получив вместе с квартирой долги отца.

Женщина, которой по документам отошло жилье, потребовала от подростка 97 млн рублей процентов по займу, утверждая, что деньги занимали у нее. Сейчас за права девочки борется ее мать. Защита настаивает, что кредиторы занимаются ростовщичеством и параллельно с этим делом участвуют в двух десятках аналогичных процессов. Если кредиторы выиграют, многие семьи могут остаться без квартир.

Ранее Казанский районный суд Тюменской области обязал девятилетнюю девочку выплатить кредиты умершей матери, взыскав с нее свыше 170 тыс. рублей. Таким образом суд частично удовлетворил иски трех банков — «Уралсиба», Сбербанка и Совкомбанка.

