У Минздрава появились вопросы к мужчинам в банях Минздрав заставит врачей проверять сперму у любителей саун и бань

В России вступают в силу новые методические рекомендации Минздрава по диспансеризации, согласно которым регулярное посещение бань и саун станет официальным поводом для углубленного обследования мужского здоровья, сообщает ТАСС. Если при заполнении анкеты пациент подтвердит частое пребывание в местах с повышенной температурой, его автоматически направят на второй этап оценки репродуктивной функции.

При ответе «Да» на вопросы анамнестической анкеты <...> пациент направляется на <...> базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога, — гласит документ.

Эта мера направлена на своевременное выявление возможных нарушений качества спермы, вызванных регулярным термическим воздействием. Основанием для медицинских манипуляций станет честный ответ мужчины на конкретный вопрос в диагностическом листе.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы российского правительства в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.