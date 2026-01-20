В сперматозоидах нашли скрытую угрозу для потомства пожилых мужчин

РНК в сперматозоидах постепенно изменяется с возрастом, создавая своеобразные «часы старения», заявили ученые из Университета здравоохранения штата Юта. По их словам, которые передает EMBO Journal, это может повлиять на здоровье потомства.

Мы ожидали, что РНК с возрастом станет более фрагментированной, но оказалось наоборот: определенные РНК удлиняются, — заявил доктор медицинских наук Ци Чен.

С возрастом у мужчин возрастает вероятность возникновения проблем со здоровьем у потомства, таких как избыточный вес и случаи мертворождения, но причины этого ранее оставались неясными. До сих пор основное внимание исследователей привлекали изменения в структуре ДНК, тогда как в сперматозоидах присутствуют и другие важные вещества, например молекулы РНК. Последнее научное исследование продемонстрировало, что именно содержание этих молекул изменяется.

Ранее андролог и кандидат медицинских наук Елена Новикова заявила, что показатели мужской фертильности за последние 25–30 лет снизились почти вдвое. По ее словам, возраст отцовства сдвинулся на 10–15 лет, но регулярные обследования и здоровый образ жизни помогают дольше сохранять репродуктивное здоровье.