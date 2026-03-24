Япония исключила крупнейшую экономику из «наиболее важных» партнеров Япония понизит статус отношений с Китаем до стратегических и взаимовыгодных

Япония собралась понизить статус контактов с Китаем в ежегодном дипломатическом докладе, убрав формулировку «одни из важнейших», пишет американское агентство Reuters. Теперь отношения будут охарактеризованы как «стратегические» и «взаимовыгодные» с указанием, что Китай остается важным соседом.

В документе перечислены эпизоды, обострившие двусторонние отношения за последний год. Среди них — введение Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов, якобы захват японских военных самолетов китайскими радиолокационными системами, а также усиление активности Китая вокруг Тайваня.

Агентство пишет, что напряженность между соседями достигла пика, когда японский премьер Санаэ Такаити допустила применение вооруженных сил в случае угрозы японской территории со стороны китайских операций вокруг Тайваня. Пекин ответил на это возобновлением ограничений на импорт японских морепродуктов, рекомендацией гражданам воздержаться от поездок в Японию и ужесточением экспортного контроля над редкоземельными металлами и критически важными минералами.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщал, что офицер Сил самообороны Японии незаконно пробрался в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством. По его словам, случившееся указывает на нарастающие милитаристские настроения среди японцев.