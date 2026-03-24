24 марта 2026 в 17:00

Япония исключила крупнейшую экономику из «наиболее важных» партнеров

Япония собралась понизить статус контактов с Китаем в ежегодном дипломатическом докладе, убрав формулировку «одни из важнейших», пишет американское агентство Reuters. Теперь отношения будут охарактеризованы как «стратегические» и «взаимовыгодные» с указанием, что Китай остается важным соседом.

Япония понизит статус своих отношений с Китаем с «одних из важнейших» <…> на фоне ухудшения отношений с Пекином. <…> Китай будет описан как важный сосед, а отношения — как «стратегические» и «взаимовыгодные», — сказано в материале.

В документе перечислены эпизоды, обострившие двусторонние отношения за последний год. Среди них — введение Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов, якобы захват японских военных самолетов китайскими радиолокационными системами, а также усиление активности Китая вокруг Тайваня.

Агентство пишет, что напряженность между соседями достигла пика, когда японский премьер Санаэ Такаити допустила применение вооруженных сил в случае угрозы японской территории со стороны китайских операций вокруг Тайваня. Пекин ответил на это возобновлением ограничений на импорт японских морепродуктов, рекомендацией гражданам воздержаться от поездок в Японию и ужесточением экспортного контроля над редкоземельными металлами и критически важными минералами.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщал, что офицер Сил самообороны Японии незаконно пробрался в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством. По его словам, случившееся указывает на нарастающие милитаристские настроения среди японцев.

Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Объекты аэрокосмической промышленности Израиля атаковали с воздуха
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

