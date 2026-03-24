Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:12

Японский военный чуть не устроил кровавую баню в посольстве Китая

МИД КНР: японский военный ворвался в посольство Китая и стал угрожать дипломатам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Офицер Сил самообороны Японии незаконно пробрался в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, случившееся указывает на нарастающие милитаристские настроения среди японцев.

Китайская сторона глубоко шокирована произошедшим и уже сделала Токио строгое представление. Этот инцидент в очередной раз отражает крайне правые настроения, которые становятся все более активными в Японии, а также опасные проявления нового милитаризма, — рассказал Линь Цзянь.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром, 24 марта. Дебошир, назвавшийся кадровым японским офицером, перелез через забор и силой ворвался на территорию дипломатического объекта. При этом мужчина осознавал незаконность своих действий, но все равно угрожал убить «во имя бога» китайских дипломатов.

Пекин потребовал от Токио немедленного расследования и строгого наказания виновных. Японские официальные лица пока не комментировали ситуацию.

Ранее полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии (якудза). Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января. Среди задержанных — 21-летний член самого крупного в Японии мафиозного синдиката Ямагути-гуми.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

