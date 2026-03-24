Японский военный чуть не устроил кровавую баню в посольстве Китая

Офицер Сил самообороны Японии незаконно пробрался в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, случившееся указывает на нарастающие милитаристские настроения среди японцев.

Китайская сторона глубоко шокирована произошедшим и уже сделала Токио строгое представление. Этот инцидент в очередной раз отражает крайне правые настроения, которые становятся все более активными в Японии, а также опасные проявления нового милитаризма, — рассказал Линь Цзянь.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром, 24 марта. Дебошир, назвавшийся кадровым японским офицером, перелез через забор и силой ворвался на территорию дипломатического объекта. При этом мужчина осознавал незаконность своих действий, но все равно угрожал убить «во имя бога» китайских дипломатов.

Пекин потребовал от Токио немедленного расследования и строгого наказания виновных. Японские официальные лица пока не комментировали ситуацию.

Ранее полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии (якудза). Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января. Среди задержанных — 21-летний член самого крупного в Японии мафиозного синдиката Ямагути-гуми.