24 марта 2026 в 16:52

ВФЛА продолжит диалог о полном восстановлении российских легкоатлетов

Фрадков: ВФЛА продолжит диалог о полном восстановлении российских легкоатлетов

Петр Фрадков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Постоянный и тесный диалог с Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics) стал результатом снятия допинговых санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики, считает председатель ВФЛА Петр Фрадков. Его заявление есть в распоряжении NEWS.ru. По его словам, стороны работают над вопросом допуска россиян на международные соревнования.

Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам. Мы продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы. Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с Себастьяном Коу (глава World Athletics. — NEWS.ru) по вопросу полного восстановления российских спортсменов, — сказал Фрадков.

Ранее World Athletics сняла допинговые санкции с ВФЛА, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. По его словам, ВФЛА пришлось выполнить множество требований и кардинально перестроить свою работу, включая улучшение показателей антидопингового контроля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали убытки угольной отрасли в 2026 году
NASA вынесла печальный приговор наследию советского космоса
Что известно о судьбе фигурантов конфликта у офиса Wildberries в Москве
Психолог объяснила, почему хейтят Лерчек
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук, подобрав обломок БПЛА
Иран ударил по «космическому сердцу» Израиля
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

