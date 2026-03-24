ВФЛА продолжит диалог о полном восстановлении российских легкоатлетов

Постоянный и тесный диалог с Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics) стал результатом снятия допинговых санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики, считает председатель ВФЛА Петр Фрадков. Его заявление есть в распоряжении NEWS.ru. По его словам, стороны работают над вопросом допуска россиян на международные соревнования.

Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам. Мы продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы. Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с Себастьяном Коу (глава World Athletics. — NEWS.ru) по вопросу полного восстановления российских спортсменов, — сказал Фрадков.

Ранее World Athletics сняла допинговые санкции с ВФЛА, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. По его словам, ВФЛА пришлось выполнить множество требований и кардинально перестроить свою работу, включая улучшение показателей антидопингового контроля.