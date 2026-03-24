24 марта 2026 в 12:31

Богословская раскрыла, когда легкоатлетов из РФ вернут на мировую арену

Снятие со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) всех связанных с допингом санкций является первым большим шагом к возвращению россиян на международные турниры, заявила NEWS.ru серебряный призер Олимпиады–1992, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская. Она предположила, что в ближайшее время до стартов допустят юниоров и молодежь.

Это большой первый шаг. Думаю, в ближайшее время мы увидим российских молодых атлетов, юниоров на европейской арене. Потом, вероятно, по логике последует уже и решение о восстановлении наших взрослых спортсменов. Очень хорошая работа новой команды, которая понимает, что и как надо делать. Мы видели, как Международная федерация легкой атлетики (World Athletics. — NEWS.ru) допустила иностранных спортсменов до участия в наших соревнованиях, и это абсолютно было легитимно. Мы видели топовых атлетов на соревнованиях «Русская зима», — рассказала Богословская.

Ранее World Athletics сняла допинговые санкции с ВФЛА, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. По его словам, ВФЛА пришлось выполнить множество требования и кардинально перестроить свою работу, включая улучшение показателей антидопингового контроля.

Кирилл Николаев
