Российских юниоров могут допустить до соревнований по легкой атлетике Дегтярев: World Athletics обсудит допуск российских юниоров на соревнования

Исполнительный комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров к международным соревнованиям в июле, заявил «Вестям» министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Он напомнил, что за последние два года в России состоялось 10 международных стартов.

World Athletics разослала циркуляр, что в Россию ехать можно на соревнования всем. За последние два года у нас прошло 10 международных соревнований с участием атлетов из более чем 25 стран, — сказал Дегтярев.

Ранее World Athletics сняла допинговые санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам Дегтярева, ВФЛА пришлось выполнить множество требований и кардинально перестроить свою работу, включая улучшение показателей антидопингового контроля.

В свою очередь, председатель ВФЛА Петр Фрадков предположил, что снятию допинговых санкций способствовал постоянный и тесный диалог с World Athletics. По его словам, стороны работают над вопросом допуска россиян на международные соревнования.