Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:01

Российских юниоров могут допустить до соревнований по легкой атлетике

Дегтярев: World Athletics обсудит допуск российских юниоров на соревнования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Исполнительный комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров к международным соревнованиям в июле, заявил «Вестям» министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Он напомнил, что за последние два года в России состоялось 10 международных стартов.

World Athletics разослала циркуляр, что в Россию ехать можно на соревнования всем. За последние два года у нас прошло 10 международных соревнований с участием атлетов из более чем 25 стран, — сказал Дегтярев.

Ранее World Athletics сняла допинговые санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам Дегтярева, ВФЛА пришлось выполнить множество требований и кардинально перестроить свою работу, включая улучшение показателей антидопингового контроля.

В свою очередь, председатель ВФЛА Петр Фрадков предположил, что снятию допинговых санкций способствовал постоянный и тесный диалог с World Athletics. По его словам, стороны работают над вопросом допуска россиян на международные соревнования.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.