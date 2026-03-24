Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год

Новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова приняла свыше 3,8 тыс. обращений в 2025 году, пишет ЕАН. Об этом она сообщила на законодательном региональном собрании. В частности, омбудсмен затронула темы конфликтных ситуаций в школах и прав учителей.

Каждая конфликтная ситуация в школе по-своему сложна, поэтому я стараюсь выезжать на место. Иногда оказывается, что дети уже помирились, а разногласия существуют только между родителями или взрослыми и школьной администрацией. В школах мы имеем дело с административно-правовыми отношениями. Они должны строиться на взаимном уважении. И непременно должны быть механизмы для защиты учителей, но и нападать педагоги не вправе, — высказалась Титова.

Она также отметила, что лучшим инструментом в борьбе с подростковой преступностью станет правильно выстроенный механизм профилактики. Омбудсмен добавила, что основными темами обращений в 2025 году стали образование, социальная сфера, безопасность и семья.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что безнадзорные дети появляются из-за конфликтов в семье или финансовых трудностей. Она отметила, что в эту категорию попадают дети, временно оставшиеся без присмотра.