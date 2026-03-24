Сябитова рассказала о неприятном случае на отдыхе в Таиланде Сябитова рассказала, что в Таиланде на нее набросился местный монах с дубиной

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что на отдыхе в Таиланде на нее набросился местный монах с дубиной. По словам знаменитости, мужчина разозлился из-за ее случайно оголенной спины в храме.

В Таиланде меня чуть не посадили в тюрьму. Это было ужасно. Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Мне повезло, что он меня не догнал. Одним словом, он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место, — вспомнила Сябитова.

По ее словам, Таиланд отличается жесткими правилами. Знаменитость посоветовала туристам всегда изучать законы каждой страны перед поездкой.

