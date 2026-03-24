24 марта 2026 в 15:54

Сябитова рассказала о неприятном случае на отдыхе в Таиланде

Сябитова рассказала, что в Таиланде на нее набросился местный монах с дубиной

Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что на отдыхе в Таиланде на нее набросился местный монах с дубиной. По словам знаменитости, мужчина разозлился из-за ее случайно оголенной спины в храме.

В Таиланде меня чуть не посадили в тюрьму. Это было ужасно. Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Мне повезло, что он меня не догнал. Одним словом, он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место, — вспомнила Сябитова.

По ее словам, Таиланд отличается жесткими правилами. Знаменитость посоветовала туристам всегда изучать законы каждой страны перед поездкой.

Ранее Сябитова заявила, что ей жалко депутата Госдумы Виталия Милонова. Так сваха отреагировала на его критику в адрес женщин, требующих от мужчин дорогих подарков на 8 Марта. Парламентарий сравнил их с проститутками.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

