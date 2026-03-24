Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой

Картофельные котлеты с начинкой из ветчины и сыра — это универсальное блюдо для завтрака, а также сытного обеда или ужина, которое превращает обычное картофельное пюре в настоящий кулинарный шедевр.

Нежная, воздушная картофельная оболочка скрывает внутри расплавленный сыр и пикантную ветчину, создавая удивительный контраст текстур и вкусов.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, 1 луковица, 1 морковь, 150 г ветчины, 100 г твердого сыра, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду. В горячий картофель добавьте яйцо и муку, взбейте миксером до состояния нежного пюре. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на сковороде, затем добавьте к пюре и перемешайте.

Ветчину и сыр нарежьте небольшими брусочками. Влажными руками сформируйте из картофельной массы лепешку, в центр положите кусочек ветчины и сыра, защипните края, формируя котлету. Обжарьте котлеты на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

