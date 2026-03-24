Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе МЧС сообщило о спасении десятков животных из сгоревших квартир в Севастополе

Десятки домашних животных были спасены сотрудниками МЧС из квартир поврежденного взрывом дома в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. Питомцы были напуганы взрывом и прятались по углам апартаментов.

Когда людям была оказана помощь в эвакуации, пожарные возвращались обследовать жилища в том числе на наличие животных, а также реагировали на сообщения от самих хозяев. Животных спасали десятками, — сказали в МЧС.

Ранее пресс-служба СК сообщила, что хозяйка квартиры, где произошел взрыв в Севастополе, погибла, ее 20-летний сын числится без вести пропавшим. По данным ведомства, по факту обрушения дома возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жильцам многоквартирного дома, где произошел взрыв, разрешили зайти в свои жилища, чтобы забрать документы и ценные вещи. По его словам, в случае необходимости потерпевшим гражданам предоставят временное размещение.

До этого выяснилось, что в результате инцидента два человека погибли, четырем пострадавшим жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. На месте ЧП работали 89 специалистов и 23 единицы техники, от МЧС России — 51 сотрудник и 10 автомобилей.