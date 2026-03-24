Что известно о судьбе жильцов взорвавшегося дома в Севастополе

Развожаев: жильцов пустили в квартиры за документами после взрыва в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Жильцам многоквартирного дома в Севастополе, где произошел взрыв, разрешили зайти в свои жилища, чтобы забрать документы и ценные вещи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в случае необходимости потерпевшим гражданам предоставят временное размещение.

Службы заканчивают вывозить тяжелый мусор. Уже осматривают квартиры жильцы с комиссиями и полицией. Они помогают зайти, забрать документы, ценные вещи и составить опись поврежденного имущества, — отметил он.

До этого выяснилось, что два человека погибли, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. На месте чрезвычайного происшествия работали 89 специалистов на 23 единицах техники, от МЧС России — 51 сотрудник на 10 автомобилях.

Ранее пресс-служба СК сообщила, что хозяйка квартиры, где произошел взрыв в Севастополе, погибла, ее 20-летний сын числится без вести пропавшим. По данным ведомства, по факту обрушения дома возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

