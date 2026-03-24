Раскрыты детали смерти депутата Госдумы Швыткина

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин умер во время плановой операции, сообщил ТАСС источник в органах власти Красноярского края. О смерти парламентария стало известно 23 марта от председателя ГД Вячеслава Володина.

Скончался [Юрий Швыткин] в Москве во время плановой операции, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что похороны Швыткина пройдут в Красноярске. Пресс-секретарь депутата Любовь Кауфман сообщила, что церемония прощания состоится в двух городах — Москве и Красноярске.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также назвал смерть депутата потерей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что парламентарии потеряли не просто коллегу, а боевого товарища и друга. Депутат заявил, что «таких людей больше нет».

