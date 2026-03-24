24 марта 2026 в 15:29

Стало известно, где пройдут похороны депутата Госдумы Швыткина

Похороны депутата Швыткина пройдут в Красноярске

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Похороны зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина пройдут в Красноярске, заявила РИА Новости пресс-секретарь депутата Любовь Кауфман. При этом она отметила, что церемония прощания состоится в двух городах — Москве и Красноярске.

Прощание будет в Москве и Красноярске. Похороны — в Красноярске, — сказала Кауфман.

О смерти Швыткина 23 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав произошедшее невосполнимой потерей. Он подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также назвал смерть депутата потерей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что парламентарии потеряли не просто коллегу, а боевого товарища и друга.

До этого стало известно о смерти народной артистки России, балерины Нинель Петровой. Она ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года. Петрова была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу была принята в труппу Мариинского театра. На сцене театра Петрова выступала до 1968 года, после чего посвятила себя педагогике. Она работала балетмейстером и преподавала в Ленинградской консерватории.

Россия
Госдума
Юрий Швыткин
похороны
