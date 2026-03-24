Стало известно, где пройдут похороны депутата Госдумы Швыткина

Похороны зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина пройдут в Красноярске, заявила РИА Новости пресс-секретарь депутата Любовь Кауфман. При этом она отметила, что церемония прощания состоится в двух городах — Москве и Красноярске.

Прощание будет в Москве и Красноярске. Похороны — в Красноярске, — сказала Кауфман.

О смерти Швыткина 23 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав произошедшее невосполнимой потерей. Он подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также назвал смерть депутата потерей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что парламентарии потеряли не просто коллегу, а боевого товарища и друга.

