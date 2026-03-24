Эксперт раскрыла правду о зарплатах мигрантов в России HR-эксперт Зулия Лоикова: не все мигранты в России получают высокие зарплаты

380 тысяч рублей — это зарплата для штучного, уникального специалиста из дальнего зарубежья, а не для массового трудового мигранта, заявила NEWS.ru HR-эксперт Зулия Лоикова, комментируя данные Минтруда о вакансиях для иностранцев с зарплатой в сотни тысяч рублей. По ее словам, если топ-менеджеры из Европы или США действительно получают сопоставимые суммы, то обычные строители и разнорабочие из ближнего зарубежья зарабатывают на порядок меньше.

Цифры, опубликованные Минтрудом, описывают верхний, очень узкий сегмент рынка труда. Это не массовый рынок, а единичные вакансии для уникальных специалистов — так называемых экспатов (высококвалифицированных кадров, приглашенных из-за рубежа). Мигранты в бытовом смысле — разнорабочие, строители из стран ближнего зарубежья — получают зарплаты на порядок ниже. В данном случае смешиваются эти понятия, — сказала Лоикова.

По ее словам, речь идет о высококвалифицированных специалистах из Европы, США, Канады, реже — Азии, которые обладают уникальными технологическими или управленческими компетенциями. Чаще всего это топ-менеджмент (председатели правления, финансовые, технические, маркетинговые директора), а также специалисты по внедрению сложных технологий, особенно в производственном секторе, пояснила Лоикова.

Доля экспатов в российских компаниях сегодня составляет от 1 до 5% от общего числа сотрудников и лишь в единичных организациях доходит до 10%. Это штучные, а не массовые специалисты, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тыс. рублей. Из данных Минтруда России следует, что менеджеру по образовательной деятельности платят почти 303 тыс. рублей, а директору по производству — 255 тыс. рублей.