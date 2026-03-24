Хинштейн рассказал о жертвах очередной атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района, в результате чего пострадали мирные жители, сообщил в Telegram-канале глава Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным, один человек погиб, а еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия немедленно выехали оперативные службы для оказания помощи и оценки масштабов разрушений. Политик выразил глубокие соболезнования близким погибшего.

Подробности уточняем. Ситуацию держу на контроле, — добавил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и одна хозяйственная постройка.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на Украине по-прежнему остаются 12 взятых в плен жителей области. Она уточнила, что ситуация находится под контролем омбудсменов обеих сторон, и выразила надежду на скорое возвращение курян домой.