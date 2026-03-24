Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 17:23

Хинштейн рассказал о жертвах очередной атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о гибели человека при ударе по селу Гламаздино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района, в результате чего пострадали мирные жители, сообщил в Telegram-канале глава Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным, один человек погиб, а еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия немедленно выехали оперативные службы для оказания помощи и оценки масштабов разрушений. Политик выразил глубокие соболезнования близким погибшего.

Подробности уточняем. Ситуацию держу на контроле, — добавил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и одна хозяйственная постройка.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на Украине по-прежнему остаются 12 взятых в плен жителей области. Она уточнила, что ситуация находится под контролем омбудсменов обеих сторон, и выразила надежду на скорое возвращение курян домой.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.