Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 17:15

«Глумление над традицией»: депутат о продаже куличей за 100 тыс. рублей

Депутат Иванов призвал помочь бездомным вместо покупки кулича за 100 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вместо покупки кулича за 100 тыс. рублей лучше направить эти средства на помощь бездомным, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такие коммерческие предложения портят светлый праздник.

Кулич — это символ Воскресения Христова, образ Царствия Небесного, а не предмет роскоши. Когда за сдобу с изюмом просят сумму, сопоставимую с месячным доходом многих семей, это не коммерция, это глумление над традицией и над чувствами верующих. За эти 100 тыс. рублей можно накормить десятки бездомных, помочь многодетной семье, поддержать монастырь или приход, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что предпочтительнее приобрести несколько недорогих куличей, освятить их в церкви и раздать нуждающимся, которые не могут позволить себе даже этого. По словам депутата, именно этот шаг будет истинным проявлением пасхальной радости.

В Евангелии нет слов, что Христос воскрес для того, чтобы мы могли покупать куличи за 100 тыс. рублей. Он воскрес, чтобы даровать нам вечную жизнь и научить любви к ближнему. И эта любовь проявляется не в тратах на выпечку с золотом, а в том, чтобы поделиться с теми, кто нуждается. А эта ситуация останется в истории как пример того, как коммерция может извратить самый светлый праздник. Не дайте себя обмануть, — заключил Иванов.

Ранее появилась информация, что в Москве начали продавать куличи к Пасхе по цене 100 тыс. рублей. Эти пасхальные угощения весят четыре килограмма. На вершине каждого кулича изображен собор Василия Блаженного.

депутаты
Пасха
куличи
праздники
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.