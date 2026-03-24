Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 11:15

Никаких мучений с дрожжами: пирожки на кефире с картошкой и жареным луком

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На таком тесте пирожки — мягкие, пышные и очень вкусные. Тесто готовится быстро, не требует расстойки, а начинка получается ароматной и по-настоящему домашней. Эти пирожки выручают, когда хочется чего-то сытного «прямо сейчас» — без долгого ожидания и сложных этапов.

Ингредиенты

Тесто: мука — 650 г, кефир — 500 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: картофель — 800 г, молоко — 100 мл, сливочное масло — 100 г, лук — 1–2 шт., растительное масло — для жарки, соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварите в подсоленной воде до мягкости. Пока он варится, лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета — именно он придает начинке насыщенный вкус. Готовый картофель разомните в пюре, добавьте молоко, сливочное масло и обжаренный лук, перемешайте до нежной консистенции.

Для теста смешайте кефир с сахаром и солью, затем добавьте просеянную муку с содой и разрыхлителем. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Разделите тесто на кусочки, сформируйте лепешки, выложите начинку и слепите пирожки. Обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит
Общество
Общество
Общество
Общество
тесто
пирожки
картошка
кефир
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
На свалке нашли бриллианты на более 2 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Москва

Общество

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.