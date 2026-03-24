Никаких мучений с дрожжами: пирожки на кефире с картошкой и жареным луком

На таком тесте пирожки — мягкие, пышные и очень вкусные. Тесто готовится быстро, не требует расстойки, а начинка получается ароматной и по-настоящему домашней. Эти пирожки выручают, когда хочется чего-то сытного «прямо сейчас» — без долгого ожидания и сложных этапов.

Получаются мягкие ароматные пирожки с нежной картофельной начинкой и золотистой корочкой — просто, быстро и очень вкусно.

Ингредиенты

Тесто: мука — 650 г, кефир — 500 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: картофель — 800 г, молоко — 100 мл, сливочное масло — 100 г, лук — 1–2 шт., растительное масло — для жарки, соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварите в подсоленной воде до мягкости. Пока он варится, лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета — именно он придает начинке насыщенный вкус. Готовый картофель разомните в пюре, добавьте молоко, сливочное масло и обжаренный лук, перемешайте до нежной консистенции.

Для теста смешайте кефир с сахаром и солью, затем добавьте просеянную муку с содой и разрыхлителем. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Разделите тесто на кусочки, сформируйте лепешки, выложите начинку и слепите пирожки. Обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

