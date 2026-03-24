Песков ответил на вопрос об изменении бюджетного правила Песков сообщил, что в России прорабатывается пересмотр бюджетного правила

В России прорабатываются изменения бюджетного правила, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что из-за роста цен на нефть правительство решило отложить корректировку бюджетного правила, передает пресс-служба Кремля.

Это (изменение бюджетного правила. — NEWS.ru) прерогатива правительства, в том числе эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства. Эти вопросы сейчас находятся в проработке, — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил мнение, что в случае ослабления санкций на российскую нефть ожидается рост спроса и ее стоимости, что снизит нагрузку на бюджет РФ. По его словам, Китай не стал снижать закупки энергоресурсов, несмотря на давление Белого дома. Кроме того, к КНР присоединилась Индия, добавил он.

До этого сообщалось, что российский бюджет получает около $1,6 млрд (130 млрд рублей) дополнительных доходов в месяц при росте мировых цен на нефть на $10 (802 рубля) за баррель. При таком подорожании месячная экспортная выручка увеличивается примерно на $2,1 млрд (168 млрд рублей) без разделения на нефть и нефтепродукты.