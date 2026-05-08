08 мая 2026 в 13:04

Песков объяснил, почему Москва не станет звонить Брюсселю первой

Песков: Россия не будет проявлять инициативу в налаживании контактов с ЕС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская Федерация не намерена выступать инициатором восстановления связей с Евросоюзом, однако готова развивать диалог в той мере, в какой к этому проявят стремление европейские партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на это повлияла позиция Европы.

Да, будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось [президентом РФ Владимиром] Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем, — сказал представитель Кремля.

Ранее он заявил, что любые разногласия между Россией и европейскими государствами следует урегулировать путем переговорного процесса. По утверждению пресс-секретаря президента, Москва проявляет стремление к налаживанию контактов с различными зарубежными партнерами, однако зачастую сталкивается с отсутствием готовности к взаимодействию со стороны Евросоюза.

Также Песков отметил, что создание современной системы европейской безопасности невозможно без участия России. По мнению представителя Кремля, отсутствие налаженного взаимодействия сделает реализацию данной задачи неосуществимой.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
